BAE 4 Balistik Füze ve 25 İHA\'yı İmha Etti

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, 4 balistik füze ve 25 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 4 balistik füze ve 25 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, İran saldırılarının başlamasından itibaren hava savunma sistemlerinin 345 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1773 İHA'ya müdahale ettiği aktarıldı.