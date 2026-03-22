BAE 4 Balistik Füze ve 25 İHA'yı İmha Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE 4 Balistik Füze ve 25 İHA'yı İmha Etti

22.03.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, İran kaynaklı saldırılara karşı 4 balistik füze ve 25 İHA'yı etkisiz hale getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 4 balistik füze ve 25 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, İran saldırılarının başlamasından itibaren hava savunma sistemlerinin 345 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1773 İHA'ya müdahale ettiği aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Güvenlik, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 17:01:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.