Bağdat Havalimanı Geçici Olarak Kapandı
25.02.2026 09:42
Uluslararası Bağdat Havalimanı, teknik arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

IRAK Ulaştırma Bakanlığı, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın teknik arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem es-Safi, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın geçici olarak kapatılması acil bir teknik arıza nedeniyle alınan önleyici tedbir sonucu gerçekleşti" dedi.

Uzman teknik ekiplerin arıza tespiti ve onarım çalışmalarına başladığını kaydeden Safi, çalışmaların tamamlanması ve nihai teknik kontrollerin yapılmasının ardından havalimanının birkaç saat içinde uçuşlara yeniden açılacağını söyledi. Safi, havalimanının yeniden açılmasını engelleyen yerel ya da uluslararası herhangi bir güvenlik sorununun bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

