Bahçeli\'den İsrail\'e Sert Uyarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki hava üssüne saldıran İsrail'e " Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçin" çağrısı yaptı."Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç de yoktur" dedi.Bahçeli olası bir saldırıya karşı Ankara'nın, "asla tepkisiz kalmayacağını, doğabilecek sonuçlardan Türkiye'nin sorumlu olmayacağını ilan etmelidir" dedi.İsrail ordusu 18 Ağustos Salı günü Ebu Zuhur Hava Üssü'nde piste ve depolama tesisine sekiz hava saldırısı düzenlendi.Saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.Üs Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor.Saldırıya ABD'den tepki geldi.Buna karşın İsrail Savunma Bakanı Israel Katz 20 Ağustos'ta, Ankara'yı suçladı ve Türkçe yaptığı paylaşımda "Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor" ifadelerini kullandı."İsrail hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir" dedi.İki ülke yetkilileri son gerilim hattında karşılıklı uyarılar yapmaya devam ediyor.MHP lideri Bahçeli de 21 Ağustos'ta yayımladığı bir mesajda Binyamin Netanyahu hükümetini uyaran ifadeler kullandı."Barış ve Güvenliği Tehdit Eden Saldırgan Politikaları Karşısında İsrail'in Etkisizleştirilmesi" başlıklı yazılı açıklamada Bahçeli, "İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi, ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir" dedi.İsrail yönetimine çağrılarının "net" olduğunu söyleyen Bahçeli şöyle devam etti: "Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir."Bahçeli, İsrail yönetiminin, "Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi" algıladığını ve bunun "vahim bir stratejik hata" olduğunu kaydetti.Türkiye'nin "diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına" düşülmemesi uyarısı da yaptı."Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır.Bahçeli açıklamasında Ortadoğu eksenli olarak da bazı öneriler dile getirdi.Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında hayata geçirilen Mekke Paktı savunma anlaşmasının "Kudüs Paktı" ismiyle bölgesel olarak genişletilmesini ve bir "İslam Barış Gücü"ne dönüştürülmesi hedefini dile getirdiDevlet Bahçeli, "Barış için İsrail'in Çevrelenmesi" politikasının uygulanmasını ve "İsrail üzerinde siyasi ve ekonomik baskıların" artırılmasını önerdi."Askeri caydırıcılık mekanizması etkinleştirilmelidir" dedi.