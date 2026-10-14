Bolat, Brüksel\'de SKDM ve e-ticaret düzenlemelerini görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile bir araya geldi. Görüşmede Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve e-ticaret alanındaki yeni düzenlemeler ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Bolat, "Görüşmemizde, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tesis edilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Çalışma Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar ile sınır ötesi e-ticaret alanında AB tarafından hayata geçirilmesi öngörülen yeni düzenlemeleri ve mevcut iş birliğimiz kapsamında kaydedilen ilerlemeleri ele aldık. SKDM kapsamında; ülkemizin akreditasyon kuruluşu TÜRKAK'ın SKDM kapsamı akreditasyonu için kabul edilmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının dikkate alınması, ülkemizin üretim yapısını doğru yansıtan varsayılan emisyon değerlerinin belirlenmesi ve Türkiye'de kurulmakta olan Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında ödenen karbon bedellerinin AB tarafından tanınması konularındaki beklentilerimizi aktardık" ifadelerini kullandı.

E-TİCARET VE GÜMRÜK BİRLİĞİ VURGUSU

Sınır ötesi e-ticaret ve Gümrük Birliği'ne ilişkin temaslara da değinen Bakan Bolat, "Sınır ötesi e-ticaret alanında ise A.TR Dolaşım Belgesi kapsamındaki eşyanın AB'nin düşük kıymetli gönderilere yönelik gümrük vergisinden muaf tutulması konusunda sağlanan mutabakattan duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Aynı yaklaşımın AB tarafından getirilmesi öngörülen işlem ücretine de yansıtılmasının önemini vurguladık. Görüşmemizde, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin kendine özgü yapısının AB'nin yeni düzenlemelerinde gözetilmesi ve karşılıklı ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından yapıcı diyaloğun sürdürülmesi hususunda görüş alışverişinde bulunduk" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkemizin üretim gücünü, rekabetçiliğini ve ihracat kapasitesini artırırken Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerini karşılıklı fayda temelinde daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."