Bakan Bolat: Irak ile ticaret ve yatırımlarımızı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Irak ile ticaret ve yatırımlarımızı artırmak, iş dünyalarımız arasındaki iş birliğini güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'yi kabulüne iştirak etti. Sanal medya hesabından kabule ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinerek, "Irak ile ticaret ve yatırımlarımızı artırmak, iş dünyalarımız arasındaki iş birliğini güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.