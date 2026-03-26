Bakan Bolat, Kamerun'daki TİKA Projesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Bakan Bolat, Kamerun'daki TİKA Projesini Ziyaret Etti

Bakan Bolat, Kamerun\'daki TİKA Projesini Ziyaret Etti
26.03.2026 00:19
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de TİKA tarafından kurulan 'Sokak Çocuklarına Serigrafi Baskı Atölyesi Projesi'ni ziyaret etti. Proje, sokakta yaşayan çocuklara meslek edindirme ve eğitime erişim sağlama amacı taşıyor. Bolat, 180 gencin eğitim aldığını ve bu projenin sadece bireyler için değil, toplumlar için de önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından hayata geçirilen 'Sokak Çocuklarına Serigrafi Baskı Atölyesi Projesi'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamerun'un başkenti Yaounde'de, TİKA tarafından hayata geçirilen 'Sokak Çocuklarına Serigrafi Baskı Atölyesi Projesi'ni ziyaret ederek yürütülen anlamlı çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Sokakta yaşayan ve eğitim imkanlarından uzak kalmış Afrikalı çocukların korunması, meslek edinmesi ve hayata yeniden kazandırılması amacıyla kurulan bu atölyede gençlerin üretime katıldığını, emekleriyle geleceğe umutla baktığını görmek bizleri son derece memnun etti" ifadelerini kullandı.

TİKA'nın desteğiyle kurulan atölyede yaklaşık 180 gencin eğitim almasının, sadece bireylerin değil, toplumların da yarınlarına yapılan kıymetli bir yatırım niteliğinde olduğunu belirten Bakan Bolat, "Bu ziyaretimiz vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile kurulan ve dünyanın birçok noktasında faaliyet yürüten TİKA'mızın Başkanı Sayın Abdullah Eren ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, yürütülen çalışmalar dolayısıyla kendilerine teşekkür ettik. Mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalara umut olan bu kıymetli hizmetlerin artarak devam etmesinin önemini bir kez daha ifade ettik. Türkiye olarak; Cumhurbaşkanımızın veciz sözü olan 'Dünya beşten büyüktür' şiarıyla, gönül coğrafyamızın her köşesinde, merhameti ve emeği önceleyen projelerle, kardeşlerimizin yanında olmaya, umut olan bu güzel hikayeleri çoğaltmaya devam edeceğiz inşallah" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bakan Bolat, Kamerun'daki TİKA Projesini Ziyaret Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Bolat, Kamerun'daki TİKA Projesini Ziyaret Etti - Son Dakika
