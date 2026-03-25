Bakan Bolat Nijerya ile Ticaret Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat Nijerya ile Ticaret Görüşmesi Yaptı

Bakan Bolat Nijerya ile Ticaret Görüşmesi Yaptı
25.03.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Kamerun'da Nijerya ile ticaret hacmini artırmak için görüşme yaptı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'da Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Jumoke Oduwole ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Dr. Jumoke Oduwole ile geçtiğimiz kasım ayında yapılan 11'inci Dünya Helal Zirvesi sonrasında, bu defa DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı vesilesiyle, Kamerun'da bir araya geldik. Ocak ayında Nijerya Devlet Başkanı Sayın Tinubu'nun Ankara ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın da kararlaştırdığı üzere 2 milyar doları aşan ticaret hacmimizin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve iş insanlarımıza iş yapma kolaylığının sağlanmasının önemine vurgu yaptık. Bakanlıklarımız arasında tesis ettiğimiz Ortak Ticari ve Ekonomik Komitesinin (JETCO) ilk toplantısının ve ülkemizden geniş katılımlı iş insanları heyeti ile birlikte düzenlenecek bir İş ve Yatırım Forumunun, 2026 yılı içerisinde Abuja'da gerçekleştirilmesini kararlaştırdık. Nijerya ile ticari ilişkilerimizi çok daha ileri bir seviyeye taşımak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Kamerun, Nijerya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Bolat Nijerya ile Ticaret Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:26
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 21:11:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bolat Nijerya ile Ticaret Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.