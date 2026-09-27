Bakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında ABD\'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz\'ı kabul etti

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz'ı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD'nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael G. Waltz'ı kabul etti. Görüşme, BM 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında gerçekleşti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael G. Waltz'ı New York'ta kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Michael G. Waltz'ı New York'ta kabul etti.
Kaynak: DHA
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