Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile toplumun farklı kesimlerini aynı çatı altında buluşturan Our Tampines Hub'ı ziyaret ederek yürütülen kapsayıcı faaliyetleri yerinde inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singapur'daki temasları kapsamında Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile Our Tampines Hub'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Göktaş, "Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Sayın Masagos Zulkifli ile toplumun farklı kesimlerini aynı çatı altında buluşturan Our Tampines Hub'ı ziyaret ettik. Yürütülen kapsayıcı faaliyetleri yerinde inceledik. Aile bağlarını ve kuşaklar arası iletişimi güçlendiren, toplumsal dayanışmayı büyüten ve sosyal hayata katılımı destekleyen çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak, insan odaklı projeleri yakından takip etmeyi, köklü birikimimizi uluslararası temaslarla büyütmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.