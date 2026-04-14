Bakan Güler, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Doha'daki ziyaretleri kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Bakan Yaşar Güler görüşmede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti" ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler, Doha'daki temasları kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdulrahman Al Thani ile de bir araya geldi.