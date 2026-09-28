Bangkok'ta taşkın suları çekilirken selden 700 bin kişi etkilendi - Son Dakika
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Bangkok'ta taşkın suları çekilirken selden 700 bin kişi etkilendi

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Bangkok\'ta taşkın suları çekilirken selden 700 bin kişi etkilendi
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Bangkok'ta hafta sonu boyunca etkili olan muson sağanaklarının yol açtığı selde kent genelinde 329 bin hane ve yaklaşık 700 bin kişi etkilendi. Taşkın sularının çekilmesiyle tahliye çalışmaları hızlandı, ülke genelinde can kaybı 10'a yükseldi.

TAYLAND'ın başkenti Bangkok'un büyük bölümünü etkileyen selden yaklaşık 700 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hafta sonu boyunca aralıksız yağan şiddetli muson sağanaklarının ardından, taşkın suları pazartesi günü itibarıyla kademeli olarak çekilmeye başladı. Bangkok Taşkın Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, afetin kent genelinde 329 bin haneyi ve yaklaşık 700 bin kişiyi doğrudan etkilediği belirtildi. Yetkililer, ülke genelinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a ulaştığını duyurdu.

'ANA KANALLARDA SEVİYE DÜŞTÜ, DRENAJ HIZLANDI'

Hafta sonu boyunca kapasitesini aşarak taşan kentin dört ana tahliye kanalındaki su seviyesinin düşmesiyle belediye ekipleri su tahliye ve pompa çalışmalarını hızlandırdı. Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt'un kent genelinde ilan ettiği afet durumu sürerken; yaşlı, engelli ve risk altındaki gruplar başta olmak üzere yaklaşık 7 bin kişinin acil durum sığınaklarına yerleştirildiği kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde yağışların süreceğini ancak başkent Bangkok'ta yağış miktarının kademeli olarak azalacağını aktardı. Yetkililer, sular tamamen çekilene kadar vatandaşlara su birikintisi bulunan güzergahlardan ve riskli alanlardan uzak durmaları yönündeki uyarılarını yineledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bangkok'ta taşkın suları çekilirken selden 700 bin kişi etkilendi - Son Dakika
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