(ANKARA) - Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki Banten eyaletinde bulunan bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yetkililer, yangının ardından kendilerinden haber alınamayan 36 işçiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Serang bölgesinin Cikande yerleşiminde bulunan bir şekerleme fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yetkililer, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin sağ kurtulduğunu ve bunlardan 4'ünün tedavi için sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı.

Yangının ardından 36 işçiden haber alınamadığı belirtilirken, arama kurtarma ekiplerinin, kayıp işçilerin mahsur kaldığı değerlendirilen hasarlı bina bölümlerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin, fabrikanın bazı bölümlerinde devam eden alevlere ve sıcak noktalara müdahale ederek soğutma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.