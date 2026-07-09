Bavyera'da Cinsiyet Değişikliği Başvuruları Artışta - Son Dakika
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Bavyera'da Cinsiyet Değişikliği Başvuruları Artışta

09.07.2026 12:34
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Kendi Kaderini Belirleme Yasası ile Bavyera'da cinsiyet değişikliği başvuruları hızla arttı.

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) - Almanya'da Kasım 2024'te yürürlüğe giren Kendi Kaderini Belirleme Yasası'nın ardından Bavyera'da cinsiyet değişikliği kayıtları arttı. Yaklaşık 1,5 yılda 3 bin 591 kişi, mahkeme kararı ve uzman raporu gerekmeksizin resmi cinsiyet kaydını değiştirdi.

Bavyera Eyalet İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, Kendi Kaderini Belirleme Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra 1,5 yıl içinde 3 bin 591 kişi cinsiyet kaydını değiştirdi. Başvurular özellikle 2024'ün son iki ayında hız kazandı. Kasım ve Aralık aylarında bin 570 işlem gerçekleştirilirken, 2024 yılının tamamında bu sayı bin 632 olarak kaydedildi.

2025 yılında ise toplam 2 bin 21 kişi cinsiyet kaydını değiştirdi. İlk çeyrekte 848 başvuru yapılırken, son çeyrekte bu sayı 260'a geriledi. Geçen yıl cinsiyet kaydını değiştirenlerin 856'sı kadın kaydından erkek kaydına geçti. Erkekten kadına geçiş yapanların sayısı ise 584 olarak açıklandı. Kalan 581 işlem ise kadın veya erkekten "çeşitli (divers)" gibi diğer cinsiyet kayıtlarına yapılan değişikliklerden oluştu.

Yeni yasa sayesinde kişiler, nüfus müdürlüğüne (Standesamt) üç ay önceden bildirimde bulunarak mahkeme kararı veya uzman raporu gerekmeksizin cinsiyet kaydını ve isimlerini değiştirebiliyor. Daha önce yürürlükte olan transseksüeller yasası kapsamında ise bu süreç mahkeme kararı ve uzman raporları gerektirdiği için uzun ve masraflı bir prosedür olarak uygulanıyordu. Bavyera'da yasa değişikliğinden önceki 10 yılda ortalama yaklaşık 300 cinsiyet kaydı değişikliği işlemi gerçekleştirilmişti.

Kaynak: ANKA

Politika, Bavyera, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bavyera'da Cinsiyet Değişikliği Başvuruları Artışta - Son Dakika

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