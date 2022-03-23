Belarus, ABD Kongresi'ne saldırmakla suçlanan Evan Neumann'a sığınma hakkı verdi - Son Dakika
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BBC

Belarus, ABD Kongresi'ne saldırmakla suçlanan Evan Neumann'a sığınma hakkı verdi

23.03.2022 16:15
Belarus, ABD Kongresi'ne saldırmakla suçlanan Evan Neumann'a sığınma hakkı verdi

Belaru, ABD'de eski başkan Donald Trump'ın seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki iddialarına destek veren ve seçim sonucunun değiştirilmesi talebiyle Kongre binasına saldıranlar arasında bulunduğu iddia edilen Evan Neumann'a sığınma hakkı verdi.

Belarus, 2021 Ocak ayında ABD'de eski başkan Donald Trump'ın seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki iddialarına destek veren ve seçim sonucunun değiştirilmesi talebiyle Kongre binasına saldıranlar arasında bulunduğu iddia edilen Evan Neumann'a sığınma hakkı verdi.

Kaliforniyalı Neumann, Kongre baskını ile bağlantılı olduğu suçlamalarının ardından ABD'den ayrıldı.

İlk olarak Ukrayna'ya yerleşen ve ardından Belarus'a iltica başvurusunda bulunan 48 yaşındaki Neumann, ABD'de siyasi baskı gördüğünü öne sürdü.

ABD ile suçluların iadesi anlaşması bulunmayan Belarus'ta bir yetkili, Neumann'a ülkede süresiz kalma hakkı verildiğini bildirdi.

Yetkililer, Neumann'ın Ukrayna'da "istihbarat teşkilatının dikkatini çektikten sonra" Belarus sınırını "yasa dışı yollarla" geçmek zorunda kaldığını aktardı.

Kasım ayında Belarus'ta devlete bağlı haber ajansı Belta'ya konuşan Neumann, duygularının karışık olduğunu ifade etti.

"Belarus'un beni alması konusunda mutluyum ama kendi ülkemde problemlerim olduğu için üzgünüm."

'Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum'

2021 Temmuz ayında Neumann'a karşı, Kongre'ye zorla giriş ve polis yetkililerine saldırının da aralarında bulunduğu 6 farklı suçlama ile dava açıldı. Neumann, iki polis memuruna yumruk atmak ve metal bir bariyeri polise karşı kullanmakla suçlanıyor.

Ancak Neumann, Belta'ya verdiği röportaj sırasında bu suçlamaları reddetti, saldırıların gerçekleştiği dönemde evini satmış ve Ukrayna'ya gitmiş olduğunu savundu.

Ukraynalı yetkililer tarafından izlendiğinden endişelendiğini söyleyen Neumann, Ağustos'ta Ukrayna'dan ayrıldığını ve yürüyerek Belarus sınırını geçtiğini anlattı.

"Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Bir polis memuruna yumruk attığım iddiası özellikle çok üzücü ve tamamen asılsız."

Neumann, ABD'de yaşadığı siyasi baskı ve FBI'ın en çok arananlar listesine alınıp, ardından ailesinin sorgulanması üzerine Belarus'tan koruma talep ettiğini söyledi.

Belta'nın Salı günü yayımladığı bir videoda Neumann'a göçmenlik statüsünün kabul edildiğine dair bir belge verilmesi ve Brest kentinin Polis Göç Müdürlüğü Yöneticisi Yuryy Brazinski'in bundan sonra Neumann'ın vatandaşlık başvurusunda da bulunabileceğini ifadeleri görülüyor

Neumann, Brest'te kalmaya karar verdiğini ve kendine yeni bir hayat kurduğunu anlatıyor.

Neumann, 6 Ocak'ta gerçeklen ABD Kongre binası saldırısıyla bağlantılı olarak yargılanan 650 kişiden biri.

Belarus, ABD Kongresi'ne saldırmakla suçlanan Evan Neumann'a sığınma hakkı verdi
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