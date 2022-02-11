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Belçika'da köpek dışkısı doğaya endüstriyel kirlilik kadar zarar veriyor - Son Dakika

Belçika'da köpek dışkısı doğaya endüstriyel kirlilik kadar zarar veriyor

11.02.2022 12:15
Belçika'da köpek dışkısı doğaya endüstriyel kirlilik kadar zarar veriyor

Belçika'da Ghent Üniversitesi'nde yapılan bilimsel araştırması sonucunda, köpeklerin dışkılamasıyla doğaya bırakılan azot ve fosfor oranlarının endüstriyel kirlilikle doğaya taşınan kirlilik seviyesi düzeyinde olduğu açıklandı.

Belçika'da Ghent Üniversitesi'nde yapılan bilimsel araştırması sonucunda, köpeklerin dışkılamasıyla doğaya bırakılan azot ve fosfor oranlarının endüstriyel kirlilikle doğaya taşınan kirlilik seviyesi düzeyinde olduğu açıklandı. Bilim insanları, köpek dışkılarının toplanmaması halinde doğal alanlara zarar verdiğini açıkladı.

Ghent Üniversitesi bilim insanları, bir çok kişinin köpeklerini yaşanılan kentteki en yakın doğal alana getirdiğini ve bunun sonucunda köpek dışkısı ve idrarıyla doğaya bırakılan azot ile fosfor miktarını ölçtüklerini açıkladı. Araştırma boyunca Ghent kentinde 1,5 yıldan fazla bir süre 1600 köpeğin takibi yapıldı ve bunun sonucunda köpeklerin doğal alanlara yılda hektar başına 11 kilogram azot ile 5 kilogram fosfor bıraktığını tespit edildi. Araştırmacılar, endüstriyel kirlenmeyle doğaya 5 kg ile 25 kg arasında azot bırakıldığını vurgulayarak köpek dışkılarının bilinenin aksine aslında doğaya zarar verdiğini belirtti.

AVRUPA'DA 90 MİLYON KÖPEK VARKöpek gübreleme olarak ifade edilen durumda biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem işleyişinin önemli ölçüde etkilendiğini belirten bilim insanları, bu durumun çevresel kirlenme konusunda dikkate alınması gerektiğini ifade etti. İstatistik veri firması Statista verilerine göre, Avrupa genelinde 2020 yılı itibariyle yaklaşık 90 milyon köpek bulunuyor.DIŞKILAR DOĞADAN ALINMALI

Özellikle köpek sahiplerine köpeklerinin 'gübreleme' rolünün anlatılması ve en azından köpeklerin katı dışkısının doğadan toplanması zorunluluğunun getirilmesi gerektiği belirtildi. Bir çok köpek sahibinin, köpek dışkısının doğaya yararı olduğuna veya zararı olmadığına inandığı belirtilerek katı dışkıların doğadan alınması halinde topraktaki azotun yüzde 56 ve fosforun yüzde 97 oranında azalacağı vurgulandı.


Belçika'da köpek dışkısı doğaya endüstriyel kirlilik kadar zarar veriyor
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Belçika, Köpek, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Belçika'da köpek dışkısı doğaya endüstriyel kirlilik kadar zarar veriyor - Son Dakika Dünya


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