Belçika'da ulusal grev nedeniyle havalimanlarında tüm uçuşlar durdurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika'da kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen ulusal grev, havalimanlarında tüm uçuşların iptaline yol açtı. Hava trafiği yerel saatle 07.00-21.00 arasında durdurulacak, acil ve güvenlik açısından kritik uçuşlara asgari hizmet verilecek.
BELÇİKA'da havalimanlarındaki grev nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.
Belçika'da federal hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen ulusal grev nedeniyle havalimanlarında tüm uçuşlar iptal edildi. Hava trafiğinin yerel saatle 07.00-21.00 saatlerinde durdurulacağı, acil durumlar ve güvenlik açısından kritik öneme sahip uçuşlar için gerekli asgari hizmetin sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: DHA
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