BELÇİKA'da havalimanlarındaki grev nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.

Belçika'da federal hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen ulusal grev nedeniyle havalimanlarında tüm uçuşlar iptal edildi. Hava trafiğinin yerel saatle 07.00-21.00 saatlerinde durdurulacağı, acil durumlar ve güvenlik açısından kritik öneme sahip uçuşlar için gerekli asgari hizmetin sürdürüleceği bildirildi.