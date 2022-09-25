Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı! - Son Dakika
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Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı!

25.09.2022 17:36
Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı!

Belçika'nın Anvers yakınlarında yaşayan kümes sahibi Jonas Verdickt, gece kontrol ettiği kümesine sabah tekrar girdi. Fakat tamamı tavukla dolu olan kümesteki bir tavuğun horoza dönüştüğünü fark eden Verdickt büyük şaşkınlık yaşadı.

Belçika'nın Anvers yakınlarındaki Scilde kasabasında çok ilginç bir olay yaşandı. Belçikalı kümes sahibi Jonas Verdickt, geçen hafta bir sabah şaşkınlık içinde uyandı. Çünkü hiç horoz bulunmayan kümesindeki tavuklardan biri, aniden horoz gibi ötmeye başlamıştı.

DİŞİLİKTEN ERKEKLİĞE DÖNMÜŞ

BBC'den Yusuf Özkan Lahey'in haberine göre kümesinde hiç horoz bulunmadığını, sadece tavuk beslediğini vurgulayan Jonas Verdickt, Covid nedeniyle ev karantinasında bulunduğu sırada gün boyu hayvanlarıyla meşgul olmuş. Verdickt, "Belle" adını verdiği tavuğun dişilikten erkekliğe dönüşümünü yakından izlemiş.

BİLİM İÇİN NORMAL BİR DURUM

Belçika Radyosu'na konuşan Verdickt, "Böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Dişi bir tavuk gerçekten erkek bir horoza dönüşebilir mi?" diye soruyor. Sahibi şaşırsa da bilim insanları için bu normal bir durum. Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü ve Anvers Üniversitesi biyologlarından Prof. Dr. Thierry Backeljau, "Nadir de olsa bu mümkündür. Tavuk civcivinin horoza dönüşmesi olgusu bilimsel olarak tanımlanmıştır" diyor.

"KROMOZOMLARLA İLGİLİ DURUM"

Belçikalı profesöre göre, tavuğunhoroza dönüşmesi kromozomlarla ilgili bir durum.Tıpkı insanlarda olduğu gibi, tavuklarda da cinsiyeti kromozomların belirlediğine işaret eden Backeljau, bunu şöyle açıklıyor:

"İnsanlarda dişiler için XX, erkekler için XY'dir. Kuşlarda ise tam tersidir. Orada erkeklerin iki özdeş Z kromozomu vardır ve dişilerde de iki tane bulunur. Farklı olanlar, ZW olarak adlandırılır. Bu kromozom farkı nedeniyle, insanlardaki iki yumurtalığın aksine dişi kuşlarda yalnızca bir tane gelişmiş yumurtalık bulunur. Bir tavuğun sol yumurtalığı kanser veya kist gibi bir hastalıktan etkilenirse, gelişmemiş sağ yumurtalığı devreye girer. Bu noktada yumurtalık ve testis karışımı oluşur. İç testis gibi erkek hormonları salgılar. Sonuç olarak, tavuklar aniden ötmeye başlayabilir ve erkek cinsel özellikleri gösterebilir."

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Kaynak: BBC

Horoz Dövüşü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı! - Son Dakika

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