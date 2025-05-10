Belediye Başkanı Baraka Gözaltına Alındı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, yeni açılan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) merkezini denetlemek isteyen Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka, gözaltına alındı.

Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka, Newark'ta açılmasına karşı olduklarını ifade ettiği ICE merkezinde, yanındaki yetkililerle birlikte denetim yapmak istemesi üzerine ICE polisi ile tartıştı. New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, bu öğleden sonra Newark, New Jersey'deki ICE gözaltı merkezinden ayrılması için İç Güvenlik Soruşturmaları tarafından yapılan çok sayıda uyarıyı görmezden gelerek izinsiz giriş yapmıştır. Kendi isteğiyle yasaları hiçe saymayı seçmiştir. Bu eyalette buna izin verilmeyecektir. Gözaltına alınmıştır" dedi.