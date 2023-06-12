Belçika'da hem mahkumlar hem cezaevi çalışanları aynı gerekçeyle greve gitti - Son Dakika
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Belçika'da hem mahkumlar hem cezaevi çalışanları aynı gerekçeyle greve gitti

Belçika'da hem mahkumlar hem cezaevi çalışanları aynı gerekçeyle greve gitti

12.06.2023 16:32

Belçika'da bir mahkum, kötü cezaevi koşulları nedeniyle hücresini ateşe verdi. Bunun üzerine cezaevi çalışanları da 24 saatlik grev başlattı. Cezaevindeki koşullardan hem mahkumların hem çalışanların şikayetçi olduğu ifade edildi.

Belçika''nın Anvers kentindeki Merksplas Cezaevi''nde bir mahkum, dün gece geç saatlerde hücresini ateşe verdi ve gardiyanların müdahalesiyle yaralı kurtuldu.

HEM MAHKUMLAR HEM ÇALIŞANLAR ŞİKAYETÇİ

Bu olay üzerine bugün cezaevi çalışanları 24 saatlik grev başlattı, aynı cezaevinde bunun son bir yılda yapılan 19''uncu grev olduğu belirtildi. Hem mahkumların hem çalışanların cezaevindeki koşullardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Belçika''da hem mahkumlar hem cezaevi çalışanları aynı nedenle grev başlattı

2016''DA MAHKUMLAR BAŞKALDIRMIŞTI

2016''da söz konusu hapishanede 200 kadar mahkum başkaldırmış, tüm yapının ateş aldığı büyük bir yangın çıkmıştı. Belçika''da cezaevlerindeki elverişsiz koşullar sık sık ülke gündeminde yer alıyor. Sene başında ülke genelinde cezaevi çalışanları ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir günlük greve gitmişti.

Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT), 29 Kasım 2022''deki raporunda, Belçika''daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arası şiddet gibi süregelen sorunlar olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Belçika'da hem mahkumlar hem cezaevi çalışanları aynı gerekçeyle greve gitti - Son Dakika


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