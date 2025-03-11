Belucistan'da Tren Saldırısı: 450 Yolcu Rehin

(ANKARA) - Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan bölgesinde, ayrılıkçı militan grup Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), Quetta'dan Peshawar'a gitmekte olan bir yolcu trenine ateş açtı. Olayda tren şoförü yaralanırken; BLA, trende seyahat etmekte olan 450 yolcuyu rehin aldığını açıkladı.

BLA, yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlendi ve trenden güvenlik güçleri de dahil olmak üzere 450 yolcuyu rehin aldıklarını belirtti. Ancak eyalet hükümeti veya demiryolu yetkilileri, rehinelerin alındığına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapmadı.

Bir demiryolu yetkilisi, güvenlik güçlerinin, olayın meydana geldiği Belucistan'ın Bolan bölgesindeki Mushqaf bölgesine ulaştığını bildirdi. Belucistan yetkilileri, acil durum önlemleri alındığına ve tüm kurumların durumu yönetmek için seferber edildiğine ilişkin bir açıklama yaptı.

Belucistan'da ayrılıkçı militan grupların başlattığı uzun yıllardır süren isyan, bölgedeki yönetim, ordu ve Çin çıkarlarına yönelik çok sayıda saldırılara yol açarken; bu gruplar, mineral zengini kaynaklar üzerinde de hak talep ediyor.

Pakistan hükümetiyle yıllardır mücadele eden birkaç etnik isyancı gruptan en büyüğü olan BLA, Belucistan'ın bağımsızlığını istiyor. BLA, Pakistan'ın, Belucistan'ın zengin gaz ve mineral kaynaklarını adaletsiz bir şekilde sömürdüğünü ileri sürüyor.