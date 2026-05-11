Benzeri görülmemiş kaza! Motosiklet trafik ışıklarında asılı kaldı

11.05.2026 09:22
Kanada'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet, otomobille çarpışarak trafik lambası direğine asılı kaldı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kazayı görenler hayretler içerisinde kaldı.

Kanada’nın British Columbia eyaletinde meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. Otomobille çarpışan motosiklet, trafik lambası direğine ters şekilde asılı kaldı.

KAZA KAVŞAKTA MEYDANA GELDİ

Kaza, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü yerel saatle 15.00 sıralarında Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı North Delta bölgesinde meydana geldi. Surrey-Delta sınırı yakınındaki Scott Road (120th Street) ile 72nd Avenue kavşağında yaşanan kazada motosiklet ile sedan otomobil çarpıştı.

MOTOSİKLET TRAFİK IŞIKLARINDA ASILI KALDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet havaya savrularak trafik ışıklarının direğine asılı kaldı. Ortaya çıkan görüntü çevrede bulunan vatandaşları hayrete düşürdü.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Sedan otomobilin sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

