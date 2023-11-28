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Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada

Çin'de bir kız çocuğunun beraber oynadığı kendisinden yaşça küçük çocuğu kuyuya attığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye kaydedildi. Görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

28.11.2023 - 10:49,  Güncelleme: 10:52
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Çin'de yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda bir kız çocuğunun beraber oynadığı 4 yaşındaki çocuğu kucaklayarak kuyuya attığı görülüyor.

BİR SÜRE SONRA GERİ DÖNDÜ

Çocuğu kuyuya attıktan sonra uzaklaşan kız, bir süre sonra olay yerine geri geldi. Korku filmlerini andıran görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. O esnada oradan geçen bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ekipler kuyuya atılan çocuğu kurtarmayı başardı.

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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