Berlin, 2026'da Almanya'nın Olimpiyat adaylığı başvurusundan çekilme kararı aldı - Son Dakika
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Berlin, 2026'da Almanya'nın Olimpiyat adaylığı başvurusundan çekilme kararı aldı

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Berlin, 2026\'da Almanya\'nın Olimpiyat adaylığı başvurusundan çekilme kararı aldı
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Berlin yönetimi, 2026'da Almanya'nın Olimpiyat adaylığı için yürüttüğü başvurudan resmen çekilme kararı aldı. Başvuru, Almanya'nın Olimpiyat aday kentini cumartesi açıklayacak DOSB kararı öncesinde geri çekilirken Berlin, Münih ve Köln-Ren-Ruhr'un gerisinde görülüyordu.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın başkenti Berlin, 2026'da Almanya'nın Olimpiyat adaylığı için yürüttüğü başvurudan çekilme kararı aldı. Almanya'nın 2036, 2040 veya 2044 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapması için aday kent belirlenmesine günler kala Berlin başvurusunu geri çekmeye hazırlanıyor.

Berlin ve Brandenburg bölgesinin kamu yayın kuruluşu (RBB)'nin haberine göre Berlin yönetimi, Olimpiyat adaylığından resmen çekilecek. Berlin Senatosu konuya ilişkin ilk etapta açıklama yapmazken, perşembe günü basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Karar öncesinde Berlin Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı Kai Wegner, Spor Senatörü Iris Spranger ve Berlin'in Olimpiyatlardan sorumlu yetkilisi Kaweh Niroomand bir toplantı gerçekleştirdi.

Almanya'nın Olimpiyat aday kentini belirleyecek olan Alman Olimpik Spor Konfederasyonu (DOSB), kararını cumartesi günü açıklayacak. Berlin, karar öncesinde Münih ve Köln-Ren-Ruhr bölgesinin gerisinde, adaylık yarışında daha düşük şansa sahip kent olarak değerlendiriliyordu.

Kaynak: ANKA
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