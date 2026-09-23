Beta Pictoris b'den gelen radyo sinyalleri MeerKAT ile ilk kez doğrudan yakalandı - Son Dakika
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Beta Pictoris b'den gelen radyo sinyalleri MeerKAT ile ilk kez doğrudan yakalandı

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Beta Pictoris b\'den gelen radyo sinyalleri MeerKAT ile ilk kez doğrudan yakalandı
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Araştırmacılar, MeerKAT radyo teleskopuyla Beta Pictoris b'den geldiği belirlenen ilk doğrudan radyo sinyallerini tespit etti. Sinyallerin kutup ışıklarından kaynaklandığı ve gezegenin manyetik alanının Dünya'nınkinden binlerce kat güçlü olduğu belirtildi.

GÖK bilimcilerin, ilk kez doğrudan bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit ettiği bildirildi.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilk kez doğrudan bir öte gezegenden (Güneş sistemi dışındaki bir gezegen) gelen radyo sinyallerini tespit etti. Sinyallerin, yüklü parçacıkların atmosfer ve manyetik alan koşullarıyla etkileşime girmesi sonucu enerji açığa çıkarmasıyla oluşan kutup ışıklarından kaynaklandığı belirtildi.

Araştırmacılar, Güney Afrika'daki 'MeerKAT' radyo teleskop dizisini kullanarak 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilen dört ayrı gözlemde 0,85 ile 3,5 gigahertz frekanslarında hızlı, tekrarlayan ve dairesel polarize olmuş radyo patlamaları tespit etti. Gözlemler, Dünya'dan yaklaşık 63,4 ışık yılı uzaklıkta yer alan 'Beta Pictoris' yıldızı ve etrafındaki gezegenler üzerine yoğunlaştı.

Bilim insanları, gökyüzü haritasında kuasarları referans noktası olarak kullanarak sinyallerin yıldızdan değil, 'Beta Pictoris b' gezegeninden geldiğini belirledi. Hesaplamalar, 'Beta Pictoris b'nin Dünya'nınkinden binlerce kat daha güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu ortaya koydu. İlk kez 2008 yılında keşfedilen ve Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahip olan 'Beta Pictoris b', doğrudan net bir radyo sinyali tespit edilen ilk ötegezegen ünvanını kazandı.

Kaynak: DHA
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