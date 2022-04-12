Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki'den New York açıklaması - Son Dakika

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın New York'ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, "Başkan Biden, New York metrosundakji silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Beyaz Saray'ın kıdemli personeli, gerektiğinde yardım sunmak için Belediye Başkanı Adams ve Polis Komiseri Sewell ile temas halinde" dedi.