Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki'den New York açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki'den New York açıklaması

12.04.2022 17:29
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki'den New York açıklaması

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın New York'ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın New York'ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, "Başkan Biden, New York metrosundakji silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Beyaz Saray'ın kıdemli personeli, gerektiğinde yardım sunmak için Belediye Başkanı Adams ve Polis Komiseri Sewell ile temas halinde" dedi.


YORUMLAR
500
ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Jen Psaki, New York, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki'den New York açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:35:54. #1.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki'den New York açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement