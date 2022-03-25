Biden'dan ABD askerlerine: Söz konusu olan dünyanın özgürlükleri - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'daki Amerikan birliklerine ziyaretinde, ülkesinin Avrupa'da asker konuşlandırılmasının otokrasiye karşı demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunu söyledi.

Biden'ın, Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rzeszow Hava Üssü'ne ziyareti, müttefiklerinin desteğini almak için yaptığı Avrupa gezisinin bir parçasıydı.

Ancak, ABD Başkanı'nın Ukrayna'da yaşananlara verdiği tepki ülkesinde şüpheyle karşılanıyor.

Biden askerlere yaptığı konuşmada "Siz dünya tarihinin en iyi savaşan gücüsünüz. Yaptığınız çok büyük bir şey" dedi ve şöyle devam etti:

"Şu anda söz konusu olan, çocuklarınızın ve torunlarınızın özgürlükler anlamında nasıl görüneceği. Uğraşınız, Ukrayna halkının acısını ve çektiklerini hafifletmekten çok daha fazlası"

ABD, Şubat'tan bu yana çoğu Polonya'ya olmak üzere 12 bin dolayında asker gönderdi. Binlerce asker de Avrupa'daki Amerikan üslerinden doğuya kaydırıldı.

Böylece Avrupa'daki ABD askeri sayısı 2005'ten bu yana ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

Biden birçok kez, Avrupa'daki askerlerin Rus güçleriyle çatışmak için değil, NATO müttefiklerinin korunması için gönderildiğni belirtti. ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde de NATO ve Rus güçleri arasındaki bir çatışmanın 3. Dünya Savaşı'na yol açacağını ve bunun önlenmesi gereken bir senaryo olduğunu söylemişti.

Biden bu hafta Brüksel'de Moskova'nın Ukrayna'yı işgaline karşı birlik mesajı vermek için Brüksel'de NATO, AB ve G7 liderleriyle bir araya geldi.

ABD Başkanı'nın Cumartesi günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi ve Ukraynalı mültecilerle görüştükten sonra bir konuşma yapması bekleniyor.

Biden'ın gezisi, kamuyou yoklamalarına göre ABD'li seçmenlerin çoğunun krizdeki performansından kaygılandığı bir dönemde geldi.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin anketine göre katılımcıların sadece dörtte biri Biden'ın etkin bir şekilde kriz yönetme ve ABD Ordusu'nu idare etme kabiliyeti olduğuna inanıyor. ABD'lilerin yüzde 56'sı da Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği tepkinin "yeterince sert olmadığnı" düşünüyor.

NPR/ Ipsos'un anketine göreyse ABD'lilerin yüzde 45'i Biden'ın fazla ihtiyatlı olduğunu düşünüyor.