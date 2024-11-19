Biden\'dan Kongre\'ye Kasırga İçin Acil Bütçe Talebi

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ABD Başkanı Biden, Kongre'den Helene ve Milton kasırgaları için acil ilave bütçe talep etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson'a konuya ilişkin mektup yazdı. Biden, mektubunda, "Helene ve Milton kasırgaları ile diğer doğal afetlere hızlı şekilde müdahale sağlamak için Kongre'den acil ilave bütçe talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Biden, kasırgalardan etkilenen Florida, Georgia, North Carolina ve South Carolina'da aileler, işletme sahipleri ve yetkilerle bir araya geldiğini belirterek, daha önce de büyük kasırgaların ardından bütçe sağlandığını vurguladı.