Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi

15.07.2022 17:55
Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyaretinin ardından bugün Doğu Kudüs'te Filistinlilerin tedavi gördüğü Augusta Victoria hastanesini ziyaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyaretinin ardından bugün Doğu Kudüs'te Filistinlilerin tedavi gördüğü Augusta Victoria hastanesini ziyaret etti. Biden, Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Batı Şeria Beytüllahim'deki Muqata'a Devlet Başkanlığı Yerleşkesinde konuşan Abbas iki devletli çözümün tesis edilmesini vurgulayarak "Bölgemizde barış ve güvenliğin anahtarı, Filistin devletini tanımak ve Filistin halkının uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda meşru haklarını elde etmesini sağlamak ve Filistinli mülteciler sorunu da dahil olmak üzere tüm kalıcı statü sorunlarına son vermekle başlar. Bunun yolu ise 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin topraklarındaki, topraklarımızdaki İsrail'in işgaline son vermekle başlar" dedi.

'BİZ TERÖRİST DEĞİLİZ'Abbas, Doğu Kudüs'te ABD konsolosluğunun tekrar açılmasını ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün terörist listesinden çıkartılması gerektiğini belirtti. Abbas "Biz terörist değiliz. Ayrıca, Washington'daki FKÖ ofisini yeniden açmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Başkan Biden, İsrailliler ve Filistinliler tarafından karşılıklı olarak kabul edilen toprak takaslarıyla 1967 sınırlarında iki devletli bir çözüme olan bağlılığının altını çizdi. Joe Biden konuşmasında "Seni tekrar görmek güzel dostum. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. ve bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. ve kendimizi iki devletli çözümün ilk destekçileri arasında sayabiliriz. Birleşik Devletler Başkanı olarak, iki devletli çözüm hedefine olan bağlılığım bunca yıldır değişmedi" dedi.

Başkan Biden, Ürdün Haşimi Krallığı'nın koruyucu olarak önemli rolünü vurgulayarak Kudüs'teki kutsal mekanlardaki tarihi statükoyu koruma ihtiyacının altını çizdi.


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BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'den ayrıldı BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'den ayrıldı Filistinliler, ABD Başkanı Biden'ı Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protesto etti Filistinliler, ABD Başkanı Biden'ı Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protesto etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

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