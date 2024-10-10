Biden Netanyahu ile Görüştü: Lübnan'daki Sivil Zararı Azaltma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Biden Netanyahu ile Görüştü: Lübnan'daki Sivil Zararı Azaltma Çağrısı

Biden Netanyahu ile Görüştü: Lübnan\'daki Sivil Zararı Azaltma Çağrısı

Biden, Netanyahu ile görüşmesinde Lübnan'daki sivillere yönelik zararın en aza indirilmesi gerektiğini vurguladı.

10.10.2024 02:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'da sivillere yönelik zararın "en aza indirilmesi" çağrısını yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, özellikle de Beyrut'un yoğun nüfuslu bölgelerine dikkat çekti.

Biden, yerinden edilen Lübnanlı ve İsrailli sivillerin güvenle evlerine dönebilmesi için, "diplomatik çabalara duyulan ihtiyacın" altını çizdi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katıldığı telefon görüşmesinde Biden, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısını "kesin şekilde kınadı" ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik taahhüdünü vurguladı.

Beyaz Saray'dan alınan bilgiye göre Biden ile Netanyahu, Gazze'deki insani durumu ve "Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest kalması için diplomasiye duyulan ihtiyacı" da görüştü.

Biden ile Netanyahu, gelecek günlerde doğrudan ve ulusal güvenlik kurulları vasıtasıyla yakın temasta kalmak üzere görüş birliğine vardı.

İsrail jetlerinin Beyrut'un kalabalık mahallelerine yönelik hava saldırıları düzenlediği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği biliniyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde yüz binlerce kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığı birçok mahalle için, yeni tahliye emirleri yayınladı.

İsrail ordusu söz konusu emirleri, belli bir bölgeye saldırı düzenlemeden önce sivilleri uyarmak amacıyla yayınladığını söylüyor. Ancak bu uyarıların belirsiz ve işlevsiz olduğu yönünde birçok eleştiri de dile getiriliyor.

İsrail, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyine yönelik kara operasyonu ve işgale başladığından bu yana, 1100 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Lübnanlı yetkililer sadece dünkü saldırılarda 22 kişinin öldürüldüğünü, 80 kişinin yaralandığını açıkladı. Ekim 2023’ten beri Lübnan’da öldürülen kişi sayısı da 2119’a çıktı.

Ülkede yaklaşık 1,2 milyon kişinin çatışma ve saldırılardan kaçarak yer değiştirdiği belirtiliyor.

Lübnan hükümeti, İsrail'in Hizbullah'a yönelik hava saldırıları nedeniyle 400 binden fazla kişinin de Suriye'ye kaçtığını açıkladı.

İsrail: İran'a yanıtımız ölümcül ve şaşırtıcı olacak

Öte yandan İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına İran'ın nasıl yanıt vereceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a saldırısının, 'ölümcül, hassas ve ansızın" gerçekleşeceğini ileri sürdü.

Askeri bir toplantıda konuşan Gallant, "Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar" dedi.

ABD ile İsrail arasındaki görüşmelerde, İran'a verilecek yanıtın sınırlarının da masaya yatırıldığı belirtiliyordu.

Kaynak: BBC

Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Joe Biden, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Beyrut, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden Netanyahu ile Görüştü: Lübnan'daki Sivil Zararı Azaltma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
23:17 Beyaz Saray’dan Netanyahu’nun “Lübnan yeni bir Gazze olabilir“ çıkışına sert tepki Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" çıkışına sert tepki
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
10:33 Benim dışımda kimse güvende değil diyen Sibelcan’a tepkiler büyüyor Benim dışımda kimse güvende değil diyen Sibelcan'a tepkiler büyüyor
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
10:23 Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı
10:00 Türk Lirası’ndaki değer kaybının özeti Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti! Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı
09:55 Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 02:50:27. #1.12#
SON DAKİKA: Biden Netanyahu ile Görüştü: Lübnan'daki Sivil Zararı Azaltma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.