ABD Başkanı Joe Biden ve Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçiminde aday olmak için yeterli delege sayısına ulaştı

ABD Başkanı Joe Biden ve Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki başkanlık seçiminde aday olmak için Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’de yeterli delege sayısına ulaştı.
İki partide de bir süredir devam eden önseçimlerde iki siyasetçi de rakipsiz görülüyordu.
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yaz aylarında partileri tarafından resmen aday gösterilecek.
Böylece 2020’deki başkanlık seçiminin bir tekrarını izleyeceğiz.
81 yaşındaki Biden, dün yaptığı konuşmada “Trump her zamankinden büyük bir tehdit oluştururken yeniden aday gösterilmekten onur duyuyorum” dedi.
Son aylarda ekonomideki olumlu gelişmelerden bahseden Biden, ülkedeki demokrasininse kürtaj hakkını ve sosyal programları kısıtlamak isteyenler tarafından tehdit altında olduğunu söyledi.
Biden “Amerikan halkının geleceğe ilerlemek için bizi tercih edeceğine inanıyorum” dedi.
77 yaşındaki Trump ise yeni seçim kampanyasını “sınırı mühürlemek” ve “sınır dışı edilen kişi sayısında rekor kırmak” üzerine kuruyor.
Trump’ın diğer vaatleri arasında suçla mücadele, ulusal enerji üretimini artırma, ithalat vergisini yükseltme, Ukrayna’daki savaşı bitirme ve küresel konularda ABD’nin çıkarlarını önceleme yer alıyor.
Anketlere göre seçmenler 5 Kasım’daki yarışın Biden ve Trump arasında geçecek olmasından hoşnutsuz olsa da iki partide de bu siyasetçilerin aday olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
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