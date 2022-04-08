Bilim insanları 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilim insanları 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi

08.04.2022 12:41
Bilim insanları 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi

İngiltere'deki Babraham Enstitüsü'nden bilim insanları, geliştirdikleri yeni bir teknikle 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirerek 23 yaşındaki bir kadının hücreleriyle eşit hale getirdi.

İngiltere'deki Babraham Enstitüsü'nden bilim insanları, geliştirdikleri yeni bir teknikle 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirerek 23 yaşındaki bir kadının hücreleriyle eşit hale getirdi. Enstitü, basın açıklamasında bilimsel çalışma sonucunun henüz çok erken bir aşamada olmasına rağmen onarıcı tıpta bir devrim yaratabileceğini vurguladı.

İngiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Babraham Enstitüsü'nden Prof Wolf Reik liderliğindeki bilim insanları, geliştirdikleri teknikle hücresel bazda biyolojik saati 30 yıl geriye götürdü. Enstitü'den yapılan basın açıklamasında "Babraham Enstitüsü'ndeki araştırma, insan cilt hücrelerini 30 yıl 'zaman atlamalı' ve özel işlevlerini kaybetmeden hücreler için yaşlanma saatini geri döndüren bir yöntem geliştirdi" denildi. Bilimsel çalışma sonucunda biyolojik yaşın moleküler ölçümlerini gençleştirmenin yanı sıra, yaşlı hücrelerin işlevini kısmen geri kazanmayı başardığı ifade edildi.

HÜCRELER 23 YAŞINDAKİ BİRİNDEN GELMİŞ GİBİProf Reik'in ekibi, 53 yaşındaki cilt hücrelerinde daha önce 'Dolly' adlı klonlanan koyunda kullanılan teknik olan IPS tekniğini ilerleterek kullandı. Çalışmada elde edilen hücrelerin 23 yaşındaki birinden gelmiş gibi görünen ve davranan cilt hücrelerine dönüştüğü tespit edildi.Enstitü'nden yapılan açıklamada "Kısmen gençleşen hücreler, bir cilt yarasını taklit eden deneylerde daha çok genç hücreler gibi davrandığına dair işaretler gösterdi" ifadeleri yer alırken bilimsel çalışmanın 'onarıcı tıpta' bir devrim yaratabileceği vurgulandı. Kök hücreler üzerinde yapılan araştırmanın üstüne inşa edilen bu yeni metot, klinik çalışmaya taşınmadan önce üzerinde çalışılmaya devam edileceği ifade edildi.

Bilim insanları 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi
Bilim insanları 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi
Bilim insanları 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi
Bilim insanları 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi
YORUMLAR
500
İngiliz uzmanlardan tavsiye: 'Bel çevresini boyunuzun yarısının altında tutun' İngiliz uzmanlardan tavsiye: 'Bel çevresini boyunuzun yarısının altında tutun' Son dakika haber | Bakan Akar, İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek Son dakika haber | Bakan Akar, İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek

Cambridge, England, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bilim insanları 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi'de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:08 Sevgilisinin 3 yaşındaki kızının kalçasında ve genital bölgesinde sigara söndürdü: 35 yıl hapisle yargılanıyor
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:47:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bilim insanları 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement