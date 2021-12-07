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Bilim insanları: Viagra, Alzheimer Hastalığı tedavisi için en uygun aday ilaç - Son Dakika

Bilim insanları: Viagra, Alzheimer Hastalığı tedavisi için en uygun aday ilaç

07.12.2021 11:22
Bilim insanları: Viagra, Alzheimer Hastalığı tedavisi için en uygun aday ilaç

ABD merkezli Cleveland Klinik Araştırma Merkezi, inceledikleri 1.600 adet ilaç arasından Viagra'nın Alzheimer Hastalığı tedavisi için en uygun ilaç olduğunu ileri sürdü.

ABD merkezli Cleveland Klinik Araştırma Merkezi, inceledikleri 1.600 adet ilaç arasından Viagra'nın Alzheimer Hastalığı tedavisi için en uygun ilaç olduğunu ileri sürdü. Bulgular, hastalığa yakalanma olasılığının yüzde 69 oranında azalttığı belirtildi. İlacın, Alzheimer tedavisinde kullanılması için bir dizi klinik test yapılması gerektiği vurgulandı.

Cleveland Klinik Araştırma Merkezi dün yaptığı basın açıklamasında, Sildenafil'i (Marka ismi Viagra olarak biliniyor) Alzheimer hastalığını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olacak umut verici bir ilaç adayı olarak tanımladı. 7 milyondan fazla hastadan oluşan bir veri tabanının geniş ölçekli analizi yoluyla elde edilen bulgulara göre; Sildenafil'in Alzheimer hastalığı insindansını yüzde 69 oranında azalttığını belirledi. Ancak bilim insanları, yaptıkları çalışmanın 'klinik testlerle' teyit edilmesi gerektiğini ve Sidenafil'in Alzheimer tedavisinde kullanılması için birçok bilimsel aşamadan geçmesi gerektiğini vurguladı.

EN İYİ İLAÇ ADAYI SİLDENAFİLAraştırmanın finansörü Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) bir parçası olan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nde (NIA) Çeviri Biyo-informatik ve İlaç Geliştirme Program Direktörü Dr. Jean Yuan, "Bu, Alzheimer hastalığı klinik deneyleri için iyi adaylar olabilecek mevcut ilaçları veya mevcut güvenli bileşikleri bulmak için desteklediğimiz birçok çabadan biridir" dedi.

Araştırmacılar, geniş bir gen haritalama ağı kullanarak, 1.600'den fazla FDA onaylı ilaçtan hangisinin Alzheimer hastalığı için etkili bir tedavi olabileceğini belirlemek için genetik ve diğer biyolojik verileri birleştirdi. Klinik öncesi modellerde biliş ve hafızayı önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilen Sildenafil (Viagra), en iyi ilaç adayı olarak sunuldu.


Bilim insanları: Viagra, Alzheimer Hastalığı tedavisi için en uygun aday ilaç

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bilim insanları: Viagra, Alzheimer Hastalığı tedavisi için en uygun aday ilaç - Son Dakika Dünya


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