Bilimsel araştırmalar ortaya koydu! Dört doz Covid-19 aşısı bağışıklığı beş kat artırıyor

Dördüncü doz aşılama sürecine başlayan İsrail'de Covid-19 aşıları ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Açıklamayı İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptı. Bennett, ülkede Covid-19 aşıları ile ilgili bir araştırma yapıldığını belirterek bunun ilk verilerini ve araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

1 HAFTA SONRA 5 KAT ARTTIRIYOR

Bennett, dördüncü doz Covid-19 aşısının antikor seviyesini aşı olduktan 1 hafta sonra 5 kat artırdığını açıkladı. Bennett açıklamayı Sheba Tıp Merkezi'nde yaptı. 60 yaşın üzerindekilere dördüncü doz aşı onayı veren İsrail Başbakanı Bennett, "Dördüncü aşı güvenli. Dördüncü aşıyı olanların antşkor seviyelerinde 5 kata çıkan artış görüyoruz Bu durum hastalığın bulaşması, hastaneye kaldırılma oranı ve semptomların azalması anlamına geliyor" ifadesini kullandı.