Dünya

Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi

Bill Gates\'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
02.02.2026 09:09
Melinda Gates'in, Bill Gates'ten boşanmasının nedenlerinden biri olarak eski eşiyle Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiyi göstermesi, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni Epstein dosyalarının ardından dış basında geniş yankı buldu; Melinda'nın Epstein için "O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi" şeklindeki ifadeleri ve eski eşi hakkındaki suçlamalar, Gates çiftiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuya açtığı milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein dosyaları, yalnızca siyasi ve finans çevrelerini değil, küresel teknoloji ve hayırseverlik dünyasını da sarsmaya devam ediyor. Son belgeler, Melinda French Gates'in eski eşi Bill Gates'in Epstein ile ilişkisini boşanmalarında etkili bir faktör olarak görmesini dış basında yeniden gündeme getirdi.

"EPSTEIN'DAN CİDDİ RAHATSIZLIK DUYUYORDUM"

Melinda Gates'in ifadelerine göre, Bill Gates'in Epstein ile temaslarından çok ciddi rahatsızlık duyduğunu belirttiği ve bu durumun evliliklerinde derin bir değer çatışmasına yol açtığı ortaya çıktı. Melinda, Bill'e açıkça tepki gösterdiğini ifade ederek, Epstein'la ilişkisi nedeniyle pişmanlık duyduğunu ve bunun "utanç verici" olduğunu söyledi. Bu açıklamalar, Melinda'nın daha önce Epstein ile yalnızca bir kez görüştüğünü ve o görüşmeden büyük bir korku ve pişmanlık duyduğunu yazdığı anı kitabındaki ifadeleriyle paralellik taşıyor.

Bill Gates'in eski eşinden gündem yaratacak Epstein iddiası
Melinda Gates

Melinda'nın Epstein için "O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi" sözleri, dış basında "Epstein'ın gölgesi Gates çiftinin hayatını nasıl etkiledi?" sorusunu yeniden tartışmaya açtı. Bazı medya analizlerinde, Melinda'nın Bill'in Epstein ile ilişkisine dair "net bir sorumluluk ve pişmanlık" vurgusunun, yalnızca kişisel bir açıklama olmanın ötesine geçerek etik, aile güveni ve liderlik değerleri üzerine küresel bir tartışma başlattığı belirtildi. Diğer yayınlar ise bu açıklamaların, Epstein dosyalarının etkisinin ne denli geniş ve derin olduğunu gözler önüne serdiğini yazdı.

"UTANÇ VERİCİ"

Belgeler aynı zamanda Bill Gates'in Epstein ile bağlarının kapsamını yeniden sorgularken, Gates tarafı çeşitli kaynaklara göre bu ilişkiden kaynaklı eleştirileri "utanç verici ve yanlış" olarak nitelendiriyor; Gates sözcüleri, Epstein'ın iddiaları "absürt ve tamamen yanlış" şeklinde reddetmiş durumda.

Uzmanlara göre, Melinda Gates'in açıklamaları sadece bir boşanma gerekçesi değil; dünya hayırseverlik ve iş dünyasında etik beklentiler, güçlü liderlerin sorumlulukları ve hesap verebilirlikleri üzerine daha geniş bir tartışmanın fitilini ateşledi. Epstein dosyalarının yayınlanması ve Gates çiftiyle ilgili yeni detaylar, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir etki yaratıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    adam koca ülkeyi zkmiş :) 0 0 Yanıtla
