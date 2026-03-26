İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul\'un göbeğindeki camide imam

26.03.2026 12:05
23 Mart günü Osmangazi Köprüsü'nde intihar eden TikTok fenomeni Kübra Karaarslan hayatını kaybetti. Genç fenomenin Ümraniye'deki Hz. Yusuf Camii İmam Hatibi Osman Şevket Karaarslan’ın kızı olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Genç kadının intihardan önce tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTI AMA... 

Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde pazartesi günü bir intihar olayı yaşandı. Genç bir kadın köprünün Yalova Altınova kısmında korkuluklara çıktı. Vatandaşların uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen genç kadın, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. 

KENDİNİ ANİDEN AŞAĞIYA BIRAKTI

O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada kadının kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü. 

HESAPLARINI KAPATMIŞ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin sosyal medya fenomeni 21 yaşındaki Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi. Karaaslan'ın bir süre önce tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi. 

BABASI İMAMDI

Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Karaaslan'ın cenazesi, Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç fenomenin Ümraniye'deki Hz. Yusuf Camii İmam Hatibi Osman Şevket Karaarslan’ın kızı olduğu ortaya çıktı. Cenazeye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Saim Öner Saim Öner:
    yahu öyle bir devirdeyizki valahi kim olursan ol şimdiki gençlere laf anlatamasın yazık günah bu gençlere memlekete ilk önce adalet olacak adalet olmasa maalesef böyle şeyleri çok göreceğiz 17 4 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    Etıtor: OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNÜN KOCAELİ İLE YALOVA YI BİRBİRİNE BAĞLANDIĞINI ÖĞRENMİŞ OLDUK. ÖLENE RAHMET YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİZ. 3 1 Yanıtla
  • Salih Sönmez Salih Sönmez:
    Allah babasına Sabırlık versin kimseyi eleştirmemek lazım âlimden zalim zalimden alim olabiliyor Rabbim evlatlarımızı korusun sosyal medya internet Instagram Facebook bu global dünya nesli çok kötü bir hale getirdi bence öncelikle bu sosyal medya sınırlandırılmasını acil bu Türkiye cumhuriyeti yapması lazım hiç olmazsa 18 yaşına kadar gençlerin sosyal medyaya ulaşamaması lazım sosyal medya tıpkı bir alkol gibi bir sigara gibi algılanması lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
