İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin hemen sonrasında rapçi Vahap Canbay'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Canbay'ın panik yaşadığı ve dua ettiği görülüyor.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı.

19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana gelen olayda, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler

SALDIRININ HEMEN SONRASI ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Cinayetinin hemen sonrasında rapçi Vahap Canbay'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Canbay'ın panik yaşadığı ve dua ettiği görülüyor.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler

KALAYCIOĞLU: ÖNCE ANNEMİ SONRA ALAATTİN'İ ARADIM

Aleyna Kalaycıoğlu cinayetin işlendiği gece kayıt için Ümraniye'de bulunan prodüksiyon şirketine gittiklerini anlattı.

Eski erkek arkadaşı Canbay'ın da orada olduğunu öğrenince korktuğunu söyleyen Kalaycıoğlu, "Önce annemi sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu aradım. Alaattin iki araçla geldi. Ben de araca bindim. Stüdyonun olduğu yere geldiğimizde Vahap'ın aracıyla karşı karşıya geldik." dedi.

Canbay'ın kendilerini görünce aracın içine doğru eğildiğini iddia eden Kalaycıoğlu, "Sanki bir şey alacak sanık. Alaattin ben gidip konuşacağım dedi." ifadelerini kullandı.

Kalaycıoğlu, olayın da bu sırada yaşandığını anlattı.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Katil zanlısı Kadayıfçıoğlu ise ifadesinde "Canbay ile gidip normal bir şekilde konuşacaktım. 'Bize yol verin, biz buradan ayrılacağız' diyeceğim." dediğini öne sürdü.

Silah patlayınca şoka girdiğini anlatan Kadayıfçıoğlu, şu iddialarda bulundu:

“Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı anlamadım. Olayın kaza ile olduğunu düşündüğüm için polise gittiğimde kendimi ifade edememekten korktuğum için polise bildirimde bulunmadım. Kendimi savunurken silah ateş aldı.”

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler - Son Dakika

SON DAKİKA: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler - Son Dakika
