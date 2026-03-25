Kayıp Çocuk ve Anne DNA Testi Sonuçlandı
25.03.2026 15:25
Bursa'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun annesi, DNA testiyle yüzde 99.99 ihtimalle belirlendi.

Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve geçen ay kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan 8 yaşındaki çocuk ve yabancı uyruklu Rebecca S'nin DNA testi sonuçlandı.

Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, çocuğun bulunmasının ardından haberdar edilen ve Almanya'dan Türkiye'ye gelen Rebecca S. ile devlet korumasındaki N.S'den alınan örnekler üzerinde DNA incelemesi yaptı.

Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesine gönderilen adli tıp raporunda, N.S. ve Rebecca S'nin DNA profillerinin karşılaştırıldığı, elde edilen sonuçlar itibarıyla Rebecca S'nin yüzde 99.99 ihtimalle çocuğun biyolojik annesi olduğu belirtildi.

Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesinde görülen davada, çocuğun anneye iadesine ilişkin karar verilecek.

Olay

Almanya vatandaşı Rebecca S. (31), 2019 yılında 1 yaşındaki oğluyla, çocuğunun babası Umut K'nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S.'ye (60) ait eve gelmişti. Bir süre sonra Rebecca S'nin erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği, kendisinin ise bunu kabul etmediği aktarılmıştı.

Daha sonra anne Rebecca S, oğlu N.S'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuş, uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kurulmuştu.

Ekipler, çocuğu 10 Mart'ta R.M'ye ait evde bulmuştu.

N.S'nin devlet korumasına alındığı olayla ilgili babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Bu arada çocuğun babası Umut K'nın ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

