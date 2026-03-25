Hemşire Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hemşire Düşerek Hayatını Kaybetti

Hemşire Düşerek Hayatını Kaybetti
25.03.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da hemşire Naile İlayda Ateş'in 6. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sevgilisi gözaltına alındı.

KARTAL'da doktor sevgilisiyle birlikte yaşadığı binanın 6'ncı katındaki daireden düşen hemşire Naile İlayda Ateş (26) hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan doktor sevgilisi A.A. (53) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Olay günü çok alkollüydü bu nedenle tartıştık. Sonra ben tuvalete gittim. Geri döndüğünde onu odalarda bulamadık. Salon penceresinin açık olduğunu görünce aşağı baktım. Onu aşağıda gördüm" dedi. A.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 19 Mart'ta Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel hastanede hemşire olan Naile İlayda Ateş, oturduğu binanın 6. katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay sırasında evde bulunan Ateş'in sevgilisi olduğu öğrenilen 53 yaşındaki diyetisyen Doktor A.A.'yı gözaltına aldı.

'AŞAĞI BAKTIĞIMDA ONU YERDE YATARKEN GÖRDÜM'

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Doktor A.A. "Onunla aynı hastanede çalışıyorduk. Orada tanıştık. Zamanla aramızda duygusal bir yakınlaşma oldu. Sonra ben o hastaneden ayrıldım. O çalışmaya devam etti. Görüşmeye devam ettik. Olay gecesi birlikte eğlenmeye gitmiştik. Orada çok içki içti. Çok sarhoş olunca onu alıp eve geldim. Evde de aldığı alkol nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Ona çok içmemesini söyledim. Sonra tuvalete gittim. Geri döndüğünde ona seslendim ancak odalarda bulamadım. Daha sonra salonun pencere camının açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda onu yerde yatarken gördüm" dedi.

SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doktor A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemşire Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:35:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Hemşire Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.