Birleşik Rusya, Duma seçimlerinde yüzde 57,48 oyla anayasal çoğunluğa ilerliyor

(ANKARA) - Rusya'da 18-20 Eylül tarihlerinde yapılan parlamento seçimlerinde oy sayımı sürerken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen iktidardaki Birleşik Rusya Partisi yüzde 57,48 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun sandık tutanaklarının yüzde 75,31'inin işlenmesinin ardından açıkladığı verilere göre Birleşik Rusya, 450 sandalyeli Devlet Duması'nda anayasal çoğunluğu elde etme yolunda ilerliyor.

Rusya'da, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana yapılan ilk Devlet Duması seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun sandık tutanaklarının yüzde 75,31'inin işlenmesinin ardından açıkladığı ön sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi, yüzde 57,48 oy aldı.

Komünist Parti, yüzde 14,03 ile ikinci, Liberal Demokrat Parti (LDPR) yüzde 8,75 ile üçüncü, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 8,01 ile dördüncü sırada yer aldı. Adil Rusya Partisi ise yüzde 5,01 ile parlamentoya girebilmek için gereken yüzde 5 barajının hemen üzerinde bulunuyor. Birleşik Rusya adayları ayrıca, 225 tek üyeli seçim bölgesinin 208'inde önde gidiyor. Mevcut tablo, partinin Devlet Duması'nda anayasal çoğunluk için gereken üçte iki sandalye sayısına ulaşabileceğine işaret ediyor.

DUMA'DA 450 MİLLETVEKİLİ GÖREV YAPIYOR

Devlet Duması'ndaki 450 milletvekilinin yarısı federal parti listelerinden alınan oy oranlarına göre, diğer 225 milletvekili ise tek üyeli seçim bölgelerinden seçiliyor. Seçim komisyonunun verilerine göre katılım oranı yüzde 57'ye yaklaştı. Kesin sandalye dağılımı, oy sayımının tamamlanmasının ardından belli olacak.

UKRAYNA SAVAŞININ BAŞLAMASINDAN SONRAKİ İLK PARLAMENTO SEÇİMİ

Seçimler, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri harekatını başlatmasından bu yana ülkede yapılan ilk parlamento seçimi oldu. Batı medyasında yer alan haberlerde, seçim sürecinde savaş karşıtı adayların önemli bölümünün yarış dışında kaldığı ve parlamentoya girmesi beklenen büyük partilerin Kremlin'in temel politikalarını genel olarak desteklediği bildirildi.

Liberal Yabloko Partisi de seçim pusulasında yer almadı. Birleşik Rusya'nın yanı sıra Komünist Parti, LDPR, Yeni İnsanlar ve Adil Rusya'nın yeniden Duma'da temsil edilmesi bekleniyor. Böylece ön sonuçların kesinleşmesi halinde önceki yasama döneminde parlamentoda bulunan beş parti yeni dönemde de Duma'da yer alacak.

Seçim, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik yoğun insansız hava aracı saldırılarının sürdüğü bir dönemde gerçekleştirildi. Kremlin ise oylamayı, savaş devam ederken hükümet politikalarına yönelik toplumsal desteğin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Muhalif gruplar ve Ukrayna yönetimi, seçim sürecinin meşruiyetine ilişkin eleştirilerde bulunurken; Rus yetkililer, seçimlerin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti.