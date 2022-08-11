BM Genel Sekreteri Guterres'ten Zaporijya çağrısı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Zaporijya çağrısı

11.08.2022 15:54
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Zaporijya çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zaporijya'da bulunan nükleer santral çevresindeki durum konusunda derin endişeleri olduğunu belirterek, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna güçlerini civardaki tüm askeri faaliyetleri derhal durdurmaya çağırıyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zaporijya'da bulunan nükleer santral çevresindeki durum konusunda derin endişeleri olduğunu belirterek, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna güçlerini civardaki tüm askeri faaliyetleri derhal durdurmaya çağırıyorum" dedi.

Guterres, nükleer santralin bulunduğu bölgede gerilimin azalmasının beklendiğini ancak son günlerde endişe verici olayların arttığını ifade ederek, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna güçlerini, tesisin yakın çevresindeki tüm askeri faaliyetleri derhal durdurmaya, tesisi veya çevresini hedef almamaya çağırıyorum. Tesis herhangi bir askeri operasyonun parçası olarak kullanılmamalıdır. Bunun yerine, bölgenin güvenliğini sağlamak için silahsızlanma konusunda teknik düzeyde acil bir anlaşmaya ihtiyaç var" dedi.


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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu, Zaporijya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten Zaporijya çağrısı - Son Dakika

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