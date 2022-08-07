IAEA Genel Direktörü Grossi: Nükleer santrale hasar veren saldırıdan endişeliyim - Son Dakika
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IAEA Genel Direktörü Grossi: Nükleer santrale hasar veren saldırıdan endişeliyim

07.08.2022 10:37
IAEA Genel Direktörü Grossi: Nükleer santrale hasar veren saldırıdan endişeliyim

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki nükleer santralin hasar gördüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki nükleer santralin hasar gördüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

IAEA Genel Direktörü Grossi, söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresinde ciddi bir nükleer felaket tehdidi oluşturduğunun altını çizerek, "IAEA, bu ciddi durum hakkında bilgilendirildi. Ukrayna'ya göre reaktörlere herhangi bir hasar gelmedi ve radyolojik salınım olmadı. Ancak, santralin başka yerlerinde hasar var. Zaporijya nükleer santralinin emniyetini ve güvenliğini tehlikeye atan askeri harekat kesinlikle kabul edilemez ve ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Tesise yönlendirilen herhangi bir askeri ateş gücü, potansiyel olarak felaketle sonuçlanacak durumlara yol açabilir ve bu ateşle oynamak anlamına gelir. Acilen tüm tarafları, altı reaktörü bulunan bu önemli nükleer tesisin çevresinde azami itidal göstermeye şiddetle çağrıda bulunuyorum" dedi.

"ÇERNOBİL'DE OLDUĞU GİBİ EKİP GÖNDERMELİYİZ"

Grossi, IAEA'nın bölgeye bir ekip göndermesi gerektiğini belirterek, "IAEA ekibi, yılın başlarında Çornobil ve Güney Ukrayna'ya yaptığı gibi Zaporijya'ya da gitmeli. Bir emniyet ve koruma misyonunu bir araya getirebilir, ihtiyaç duyulan yardımı ve tarafsız değerlendirmeyi sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Zaporijya, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya IAEA Genel Direktörü Grossi: Nükleer santrale hasar veren saldırıdan endişeliyim - Son Dakika

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