Birleşmiş Milletler'den Libya açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Birleşmiş Milletler'den Libya açıklaması

28.08.2022 10:43
Birleşmiş Milletler'den Libya açıklaması

Birleşmiş Milletler Libya Misyonu (UNSMIL), ülkede silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Libya Misyonu (UNSMIL), ülkede silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler, Trablus'ta sivillerin yaşadığı bölgelerde ayrım gözetmeyen bombardımanlar dahil olmak üzere devam eden; sivil kayıplara neden olan, hastaneler ve sivil tesislere zarar veren silahlı çatışmalardan derin endişe duymaktadır. BM, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunmaktadır. Tüm taraflara uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk kapsamındaki sivilleri ve sivil nesneleri koruma yükümlülüklerini hatırlatmaktadır" denildi.Libya'da silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi ise yaralandı.


YORUMLAR
500
Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalar Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalar BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Birleşmiş Milletler'den Libya açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:55 Kahramanmaraş'ta korkunç trafik kazası! Ortadan ikiye ayrılan aracın içinde can veren eşini kaybeden kadının feryadı yürek dağladı
08:16 ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
08:02 Japonya, suikasta uğrayan eski Başbakan Abe Şinzo'nun cenazesi için 1,8 milyon dolarlık bütçe ayırdı
07:55 Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, telefon joker hakkıyla eşini arayıp "Seni seviyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 10:43:07. #1.12#
SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler'den Libya açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement