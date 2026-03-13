BM'de Türk Devletleriyle Ortak Beyan - Son Dakika
13.03.2026 13:49
Bakan Göktaş, New York'taki BM temaslarında Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak beyanını sundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'taki BM temaslarına ilişkin değerlendirmesinde, "Ulusal beyanımızı yaptık. Aynı zamanda ilk defa bu program kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı adı altında ortak bir beyanı da sunmuş olduk. Bu da bir ilk oldu" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta, Türkiye'yi temsilen katıldığı BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70'inci Oturumu'nun ardından gazetecilere toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantının BM Genel Kurulu'ndan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olduğunu hatırlatan Göktaş, ülke beyanını sunduklarını, özellikle kriz anlarında çatışma ve savaşlardan en çok kadın ve kız çocuklarının etkilendiğini bir kez daha vurguladıklarını ifade etti.

Toplantının bu seneki temasının genel olarak adalete erişimle ilgili olduğunu belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini, 6284 sayılı kanunla ilgili çalışmaları ve adalete erişim alanında kadınlar ve kız çocuklarına yönelik sunulan bütün adımları anlatma imkanı bulduklarını aktardı.

Yoğun bir hafta geçirdiklerini ve çok sayıda yan etkinliğe katıldıklarını belirten Göktaş, Gambiya ile ortak mutabakat zaptı imzalayarak beş ülke ile ikili temaslar yürüttüklerini kaydetti. Göktaş ayrıca, düzenledikleri yan etkinlikte Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini 22 bakana ve üst düzey BM yetkilisine tanıtma imkanı bulduklarını dile getirdi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDAN ORTAK BEYAN

Bakan Göktaş, program kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı adı altında ortak bir beyanı da sunmuş olduklarına dikkati çekerek, "Ulusal beyanımızı yaptık. Aynı zamanda ilk defa bu program kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı adı altında ortak bir beyanı da sunmuş olduk. Bu da bir ilk oldu" diye konuştu.

'TÜRKİYE OLARAK MAĞDURUN VE MAZLUMUN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Göktaş, çatışmaların kadın ve çocuk boyutuna her platformda dikkat çektiklerini hatırlatarak, "Her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız çatışmalara ve etkilenen bölgelere dikkat çeken nadir liderlerden. Bu konuda Türkiye'nin sesi oldukça kuvvetli, hem bölge bazlı hem uluslararası boyutta. Bizler de kadın ve kız çocukları boyutuna, aileleri etkileyen boyutuna burada dikkat çekmeye gayret ediyoruz. Biz bir çatışmanın nerede olduğuna göre hareket etmiyoruz. Bazı ülkelerin kendi coğrafyalarında olmadığı takdirde bu konulara çok ses etmediklerini üzülerek görüyoruz. Ama biz Türkiye olarak her fırsatta ülkemiz adına çatışma nerede olursa olsun mağdurun ve mazlumun sesi olmaya gayret etmeye devam edeceğiz. Bunu her platformda yılmadan, usanmadan sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Temasları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldiğini, Maarif Okulu'nu ziyaret ettiğini belirten Bakan Göktaş, "Ramazan'ın manevi ikliminde vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Ortak sofralarımızı paylaşıyoruz. Onların Türkiye'ye olan gönül bağının bu kadar sürdürülebilir ve güzel tutunması bizleri çok mutlu ediyor. Türkiye'yi çok yakından takip ediyorlar. Bizler de dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, New York, Dünya, Son Dakika

