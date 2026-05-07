“Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü ve Medya” Esenler’de konuşulacak

“Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü ve Medya” paneline konuşmacı olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, gazeteciler Hande Fırat, Deniz Gürel, Taha Dağlı, Hasan Öztürk, Mehmet Müftüoğlu ile Yeşilay Kurumsal İletişim Sorumlusu Selman Tecim katılacak.

Medya, aile ve bağımlılık ilişkisinin farklı yönleriyle değerlendirileceği etkinlikle ilgili açıklama yapan Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, bağımlılık sorunlarının son dönemde ciddi şekilde arttığını söyledi. Burhan, özellikle uyuşturucu ve medya bağımlılığı konusunda ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Bağımlılık son dönemde arttı. Gerek uyuşturucu bağımlılığı gerek medya bağımlılığı önemli bir sorun haline geldi. Bu noktalarda ailelere düşen çok önemli görevler var. Bu konularla ilgili Esenler’de kapsamlı bir program gerçekleştireceğiz.”

Panelde uzman isimler, özellikle gençlerin dijital medya kullanımı, aile içi iletişimin önemi ve bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması konularını ele alacak. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek programa yoğun katılım bekleniyor.