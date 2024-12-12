BM Genel Kurulu, Gazze'de kapsayıcı ve kalıcı ateşkes sağlanması ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talep edilen karar tasarısını kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, UNRWA'ya desteğin yinelendiği ve İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etti. Tasarıda Gazze'de derhal kapsayıcı ve kalıcı ateşkes sağlanması ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talebi de yer alıyor.
Son Dakika › Dünya › BM Genel Kurulu'ndan Gazze için Ateşkes ve Esir Serbestliği Kararı - Son Dakika
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