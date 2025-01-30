BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Gerginlik ve Azalan Çatışmalar - Son Dakika
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BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Gerginlik ve Azalan Çatışmalar

BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Gerginlik ve Azalan Çatışmalar

BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasındaki gerginliğin sürdüğünü ancak çatışmaların azaldığını açıkladı. BM Sözcüsü, M23 grubunun son saldırılarında yaralanan barış gücü personelinin sayısının 22'ye yükseldiğini bildirdi.

30.01.2025 10:28  Güncelleme: 10:29
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BM, Kongo Demokratik Cuhmuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında gerginliğin sürdüğünü ancak çatışmaların azaldığını açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, KDC'deki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dujarric, bölgedeki BM barış gücü yetkililerinin Goma kentindeki durumunun gergin olduğunu ancak kent içinde çatışmaların genel olarak azaldığını bildirdi. Dujarric açıklamasında, "M23 grubunun son saldırılarında yaralanan BM barış gücü personelinin toplam sayısı 22'ye yükseldi. BM olarak, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Dünya, Kongo, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Gerginlik ve Azalan Çatışmalar - Son Dakika

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