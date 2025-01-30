BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Gerginlik ve Azalan Çatışmalar

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BM, Kongo Demokratik Cuhmuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında gerginliğin sürdüğünü ancak çatışmaların azaldığını açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, KDC'deki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dujarric, bölgedeki BM barış gücü yetkililerinin Goma kentindeki durumunun gergin olduğunu ancak kent içinde çatışmaların genel olarak azaldığını bildirdi. Dujarric açıklamasında, "M23 grubunun son saldırılarında yaralanan BM barış gücü personelinin toplam sayısı 22'ye yükseldi. BM olarak, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.