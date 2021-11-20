Bölge halkının korkulu rüyası oldu: Çamurun içinden aniden fırlayan timsah

Timsahlar ülkesi olarak bilinen Avustralya'da paylaşılan bir fotoğraf, görenleri hem şaşırttı hem de ürküttü. Kendisini çok iyi kamufle etmeyi başaran ve çamurun içerisinden aniden fırlayan timsahın yerini kimse bulamıyor.

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi Parklar ve Yaban Hayatı Komisyonu, çamur havuzunda mükemmel şekilde kamufle olan tuzlu su timsahının "harika fotoğrafını" paylaştı.

TEK GÖRÜNEN SARI BİR GÖZ

Devlet kurumunun çarşamba günü paylaştığı fotoğrafta yırtıcı göz önünde saklanmış halde görülüyor ve yaratığın çamurun içinde olduğuna işaret eden tek şey camsı, sarı bir göz. Bölgede yaşayan Rodney Fischer adlı bir kişinin Kuzey Bölgesi ve Batı Avustralya sınırı yakınlarında çektiği fotoğrafı paylaşan yaban hayatı kurumu "Göz seni görüyor" yazarak uyarıda bulundu.

KESKİN KOKU ALIYORLAR

Facebook kullanıcısı Joh-Marg Gridham, gönderiye yaptığı yorumda "Çamurun gözleri var" yazdı. Başka bir kullanıcıysa "İşte böyle öleceğim. Dürüst olmak gerekirse hiçbir şey göremedim" ifadelerini kullandı. Pasifik'teki kıtanın tuzlu su timsahları genellikle haliçler gibi tatlı su kütlelerinde bulunuyor ve iç bölgelere gelmeleriyle biliniyor. Ayrıca açık alanda kamufle olmadaki olağanüstü kabiliyetleriyle tanınıyorlar. Bu sürüngenler yağış mevsiminde çamurda ve sığ sularda neredeyse görünmez hale geliyor.

Başlarının üstünde yer alan gözleri suya batmış haldeyken görmelerine yardımcı oluyor, burunlarının üstündeki burun delikleriyse keskin bir koku alma duyusu sağlıyor.

DEVLET KORUMASINDALAR

Bu sürüngenler sayılarının 3 bine düştüğü 1970'lerden beri Avustralya devleti tarafından korunuyor. Devlet verilerine göre şu anda Avustralya'nın kuzeyinde tahminen 100 bin timsah var. Erkekleri yaklaşık 7 metreye kadar büyüyebilen tuzlu su timsahları dünyanın yaşayan en büyük sürüngenleri olarak biliniyor.