Brezilya Hükümeti 3,33 Milyar Dolarlık Harcamayı Dondurdu

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BREZİLYA'da hükümet 3,33 milyar dolarlık harcamayı dondurduğunu açıkladı.

Brezilya'da hükümet, sosyal güvenlik ödemelerinden kaynaklanan zorunlu harcamalardaki artış nedeniyle harcamaların dondurulması kararını aldı. Bu kapsamda, mali kurallara uyum amacıyla 3,33 milyar dolar tutarında harcamanın dondurulduğu belirtildi.

Harcama dondurma miktarındaki artış, hükümetin bu yıl için daha yüksek zorunlu harcamalar öngörmesiyle gerçekleşti. Son raporda, zorunlu harcama tahminlerindeki artışın başlıca nedeninin sosyal güvenlik yardımlarındaki yükseliş olduğu kaydedildi.