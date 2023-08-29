Brezilya'nın Bahia eyaletinde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu - Son Dakika

Brezilya'nın Bahia eyaletinde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu

Brezilya\'nın Bahia eyaletinde 3\'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu
Son Güncelleme: 29.08.2023 04:00

Brezilya'nın Bahia eyaletinde, 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış halde cesedi bulundu. Cesetlerin Adli Tıp Merkezine götürülerek kimliklerinin tespit edileceği belirtildi. Olayın uyuşturucu kaçakçıları arasındaki çatışma ve hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış halde cesedi bulundu. Cesetlerin DNA testi sonrası kimliklerinin tespit edileceği belirtilirken, olayın uyuşturucu kaçakçıları arasındaki çatışmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

YANMIŞ 9 KİŞİDEN 3'Ü ÇOCUK

Ulusal basında yer alan habere göre, Bahia eyaletine bağlı Sao Joao kasabasındaki iki evde, 9 kişinin cesedine ulaşıldı.
Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, cesetleri yanmış halde bulunan kişilerden 3'ünün çocuk olduğu bildirildi.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı ve kimliklerin tespiti için cesetlerin Adli Tıp Merkezine götürüldüğü belirtildi.

KAÇAKÇILAR ARASINDA ÇATIŞMA 6 BİN KİŞİNİN CANINA MAL OLDU

Cinayetlerin uyuşturucu kaçakçıları arasındaki çatışma ve hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Ülkede şiddetin en yoğun olduğu eyaletlerden biri olarak bilinen Bahia'da, geçen yıl 6 bin 600'den fazla kişinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Adli Tıp, Brezilya, Bahia, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'nın Bahia eyaletinde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'nın Bahia eyaletinde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu - Son Dakika
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