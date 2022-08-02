Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı

02.08.2022 09:26
Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı

Brezilya'nın São Paulo kentinde yaşayan bir adam, burnunun görüntüsünden memnun olmaması sonucu kendisine burun estetiği yapmaya karar verdi. Evde tek başına operasyona kalkışan adam, yaşadığı aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

São Paulo'nun Güney Bölgesi'ndeki Campo Limpo bölgesinde yaşayan bir adam, akıllara durgunluk veren bir hataya imza attı. Burnunun görüntüsünden memnun olmayan adam, bu durumu kimseyle paylaşmaması bir yana, evde tek başına estetik operasyon yapmaya kalkıştı.

KAN KAYBI ARTINCA HASTANEYE KOŞTU

Ancak operasyon sırasında işler istenildiği gibi gitmedi. Aşırı kan kaybı yaşayan adam hemen hastaneye gitti. Doktorlar önce ne olduğunu anlamakta zorlandı ancak gerçeği öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılan adamın tedavisi devam ediyor. Doktorlar, insanların bu tarz girişimlere asla kalkışmaması konusunda uyarıda bulundu.

YORUMLAR
500
Aytun Çıray'dan Bakan Kurum'a, Sao Paulo Soruları: 'Sökümünden Hangi Şirketler Sorumlu Olacak, Bu Şirket ya da Şirketler ile İlişkiniz Ne?' Aytun Çıray'dan Bakan Kurum'a, Sao Paulo Soruları: 'Sökümünden Hangi Şirketler Sorumlu Olacak, Bu Şirket ya da Şirketler ile İlişkiniz Ne?' İzmir'deki Çevre Örgütleri: 'Asbestli Gemi Sao Paulo, İzmir'e Gelmek Üzere En Geç 5 Ağustos'ta Yola Çıkacak' İzmir'deki Çevre Örgütleri: 'Asbestli Gemi Sao Paulo, İzmir'e Gelmek Üzere En Geç 5 Ağustos'ta Yola Çıkacak'

Sao Paulo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:26 Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı
09:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'nın ünlü modele attığı mesaj ifşa oldu
09:13 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi
09:18 Sesini duyurmaya çalışan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, öldürülmesinin planlandığını belirtti
09:12 ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar
09:10 Esra ve Emel kardeşlerin sır ölümü! Cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi
09:05 ABD'nin Kentucky eyaletindeki doğal felakette bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 37'ye ulaştı
09:03 Galatasaray aradığı orta sahayı Arsenal'de buldu! Torreira için anlaşma sağlandı
08:30 Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor
08:25 Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 09:34:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement